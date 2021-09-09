Şanlıurfa'da yaralı bulunan ak çaylak tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan ak çaylak tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan ak çaylak tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yaralı bulunan ak çaylak kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan ak çaylak kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Eyyübiye ilçesinin kırsalında devriye gezen Yardımcı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaralı bir ak çaylak buldu.

Kuşu koruma altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, kuşu tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Yaralı kuş tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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