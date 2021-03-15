Şanlıurfa'da yanmış kadın cesedi bulundu
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Şanlıurfa'da yanmış kadın cesedi bulundu

15.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:17
Şanlıurfa'da yanmış kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye (38) ait olduğu tespit edildi.

Olay, Şanlıurfa- Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cesedi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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