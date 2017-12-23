Şanlıurfa'da Yankesicilik İddiası

Şanlıurfa'da Yankesicilik İddiası

Şanlıurfa'da, vatandaşların cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da Yankesicilik İddiası

Şanlıurfa'da, vatandaşların cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Devteşti ve Pınarbaşı mahallelerinde 2 vatandaşın cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde telefonları yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen M.Ç ile İ.H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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