Şanlıurfa'da Yankesicilik İddiası

Şanlıurfa'da, vatandaşların cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Devteşti ve Pınarbaşı mahallelerinde 2 vatandaşın cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Çalışmalar neticesinde telefonları yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen M.Ç ile İ.H.G. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.