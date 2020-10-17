Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

17.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:58
Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evde 1 yaşındaki bebeğin mahsur kalması üzerine, aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bebeği kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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