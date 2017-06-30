Şanlıurfa'da Yangın

Şanlıurfa'da meydana gelen yangınlarda saman yüklü bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi, bir evde hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Rafet Özençay yönetimindeki 42 ENS 64 plakalı tırda, Şanlıufra-Viranşehir karayolu Eyüp Nebi yol kavşağında, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangın sonrası samanlar ile tır kullanılamaz hale geldi.



Evde maddi hasar oluştu



Siverek ilçesinde ise elektrik kontağından bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Dicle Mahallesi Prof. Abdulkadir Karahan Caddesi'ndeki Sinan Tanbay'a ait evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması üzerine yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Yangında, üç katlı binanın birinci katında hasar oluştu.