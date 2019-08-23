Şanlıurfa'da yangın

23.08.2019 13:19

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdalağa Mahallesi'nde bir apartmanın odunluk olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bodrum katında bulunan piknik tüpü ise itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bodrum katında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA