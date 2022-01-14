Şanlıurfa'da yanan evin sahibi hayatını kaybetti, eşi yaralandı

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan yangında ev sahibi hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

Narlıkuyu Mahallesi'nde Saliha A. (57) ile Ahmet A. (73) çiftinin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Yangında yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşi Salih A'nın tedavisi devam ediyor.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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