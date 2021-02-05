Şanlıurfa'da yaklaşık 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
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Şanlıurfa'da yaklaşık 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

05.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:52
Şanlıurfa'da yaklaşık 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda bir depoda sahte içki üretildiğini tespit etti.

Ekipler, depoya ve bir tıra düzenlediği operasyonda, satışa hazır yaklaşık 6 bin litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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