Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlar tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlar tutuklandı

Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da gözaltına alınan 5 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan 5 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan 5 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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