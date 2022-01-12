Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlar tutuklandı
Şanlıurfa'da gözaltına alınan 5 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da gözaltına alınan 5 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan 5 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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