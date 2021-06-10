Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı
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Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı

Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen ve 'genel ilişkiler sorumlusu' olarak gözaltına alınan Suriyeli Ş.A. tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen ve 'genel ilişkiler sorumlusu' olarak gözaltına alınan Suriyeli Ş.A. tutuklandı.

Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen, 'genel ilişkiler sorumlusu' Suriye uyruklu Ş.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı
Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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