Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı
Şanlıurfa'da yakalanan YPG/PKK/KCK mensubu 8 terörist tutuklandı.
Şanlıurfa'da yakalanan YPG/PKK/KCK mensubu 8 terörist tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda kentte yakalanan 8 terörist, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan teröristler tutuklandı.