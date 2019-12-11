Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı

11.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:10

Şanlıurfa'da yakalanan YPG/PKK/KCK mensubu 8 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kentte yakalanan 8 terörist, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan teröristler tutuklandı.

Kaynak: AA