ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da yabancı uyruklu vatandaşlar aşı oldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da yabancı uyruklu vatandaşlara verilen eğitim sonrası ikinci doz korona virüs aşıları yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların aşı olması için eğitim programı düzenlendi. Yenice Merkez Okulunda düzenlenen danışmanlık programına katılan yabancı uyruklu vatandaşlara okul bahçesinde tek tek Covid-19 aşısı yapıldı. Aşı olan vatandaşlara hijyen kiti hediye edildi.