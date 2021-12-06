Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişiler için de Kovid-19 aşısına başlandı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye genelinde iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, yabancı uyruklu kişilere de aşı hizmeti verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ekiplerinin, kent genelindeki aşılama oranının artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu CARE Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere aşı yapılması için ortak çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çok sayıda yabancı uyruklu kişinin aşısı, Yenice Merkez Okulu'nda yapıldı.

Aşı olanlara hijyen kiti de hediye edildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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