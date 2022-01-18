Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü Karacadağ bölgesine 400 kilogram yonca, 300 kilogram arpa ile 300 kilogram pazar artığı meyve sebze bıraktı.

Bölgede kınalı keklik, tilki, çakal, yaban tavşanı gibi hayvanların genel yayılış gösterdiği belirtilirken, doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca süreceği vurgulandı.

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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