Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
28.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:18
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 650 kilogram yem bırakıldı.
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 650 kilogram yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda kentin yüksek kesimlerine 250 kilogram arpa, 400 kilogram yonca bıraktı.
Doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca süreceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme