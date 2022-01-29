Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Siverek'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü Karacadağ eteklerine 500 kilogram arpa ve 500 kilogram yonca bıraktı.

Ekipler, yaban hayvanları için yem desteğinin süreceğini kaydetti.