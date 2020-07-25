Şanlıurfa'da vefat eden savcı Karslı için tören düzenlendi
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Şanlıurfa'da vefat eden savcı Karslı için tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı için tören düzenlendi.

Şanlıurfa'da vefat eden savcı Karslı için tören düzenlendi
25.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:27

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı için tören düzenlendi.

Adliye önünde düzenlenen cenaze töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karslı'nın öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören sırasında anne Fatma Karslı ile eşi Esra Karslı sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Savcı Karslı'nın 7,5 aylık oğlu Emir Aras da yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Karslı'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine gönderildi.

Törene, baba Ünsal Karslı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

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