Şanlıurfa'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV), Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında aşure dağıttı.

Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV), Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında aşure dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, cuma namazının ardından Eyyüp Peygamber Camisinde gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişiye aşure ikram edildi.

Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Vakfı Başkanı Abdullah Erin, Hicri Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nün İslam'da apayrı bir yeri ve önemi olduğunu ifade etti.

Muharrem ayının İslam alemini hayırla vesile olmasını dileyen Erin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da aşure kültürü yaşatılmakta ve bugün münasebetiyle bir hayır aracı olarak aşure tatlısı ikramı sürdürüyoruz. Şehrimizin değerlerini yaşatmada önemli bir yeri olan ŞURKAV, bugün gerçekleştirdiği aşure ikramı ile hem önemli bir hayra imza atmış hem de kültürümüzü yaşatmaya katkı sunmuştur. Bu önemli gün vesilesiyle biz de başta Kerbela şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yapılan bu faaliyetin dayanışma, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme