Şanlıurfa'da Valilik Koordinesinde Yapılan 13 Fabrikanın Açılışı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in girişimleriyle kısa süre içerisinde yapımı tamamlanarak 2 bin kişi istihdam edip, yıllık 10 milyon ayakkabı üretme kapasitesine ulaşan 13 ayakkabı fabrikasının açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in girişimleriyle kısa süre içerisinde yapımı tamamlanarak 2 bin kişi istihdam edip, yıllık 10 milyon ayakkabı üretme kapasitesine ulaşan 13 ayakkabı fabrikasının açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da hayata geçirilen sanayi yatırımlarının açılışı, temel atma ve tanıtım törenlerine katılmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen programa katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri ve il protokolü tarafından GAP Havalimanında karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, karşılamanın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada gerçekleştirdiği toplantının ardından Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine geçen Bakan Varank ve beraberindekiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen 100 milyon TL bedelli beş projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldılar.

Şanlıurfa OSB Ayakkabıcılar Sanayi bölgesinde düzenlenen törende, Bakan Mustafa Varak, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Flo Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral birer konuşma yaptı. Bakan Varank: Şanlıurfa'ya Ayakkabıcılık MYO Açılıyor

Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü ve potansiyelleri ile müstesna bir yeri olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'nın kurtuluş mücadelesinden ve devletin yanında olmasından övgüyle bahsetti.

Şanlıurfa'nın kalkınması ve refahının artması için tüm güçleriyle destek verdiklerini kaydeden Bakan Varank, son 19 yılda Şanlıurfa'ya 70 milyar lirayı bulan yatırım yapıldığını hatırlattı.

Açılışını yaptıkları beş projenin toplam bedelinin 100 milyon TL'yi bulduğunu ifade eden Bakan Varank, sanayi, teknoloji, eğitim, turizm ve girişimcilik konularında özellikle gençlere hizmet eden projelerin Şanlıurfa'nın ekonomisine güç katacağını söyledi.

Bakan Varank, "Açılışını yaptığımız projelerin ilki, Şanlıurfa Valiliği, OSB ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği işbirliğinde geliştirdiğimiz Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesidir. Malumunuz Urfa, sahip olduğu genç dinamik işgücü ve teşvik sistemindeki yeri nedeniyle, emek yoğun sektörler için çok cazip bir yatırım alanıdır. Bu avantajı görerek yaklaşık 23 milyon lira yatırımla OSB'de yer alan 65 dönümlük alanda 13 fabrika binası inşa ederek yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Bu proje, yatırımcılarımızdan inanılmaz bir ilgi gördü. Kurduğumuz tesisler çok hızlı bir şekilde doldu. " diye konuştu.

Pandemi sıkıntısına rağmen bölgede faaliyete geçen fabrikalardaki istihdamın 2 bini aştığını ve 30 milyon çift ayakkabı üretme potansiyeline sahip tesislerde 10 milyon çift ayakkabının üretilmeye başladığını belirten Bakan Varank, üretimin yarısının ihraç edilmeye başladığını söyledi.

Proje tamamlandığında, çarpan etkisiyle 10 bin kişilik istihdam oluşturacağına dikkat çeken Bakan Varank, Harran Üniversitesi'nin sektöre destek için iki yıllık meslek yüksekokulu açacağını ve okulun önümüzdeki yıl eğitim öğretime başlayacağı müjdesini verdi.

Gösterilen ilgi karşısında Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesini 19 milyon TL'lik yatırımla genişletme kararı aldıklarını ve altı fabrikadan oluşan projenin ikinci etabının temelini de bugün atacaklarını dile getirerek, projenin Şanlıurfa'ya hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Vali Erin: 23 Milyon TL ile 3000 Kişilik İstihdam Oluşturduk

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devlet bütçesinden temin edilen 23 milyon TL'lik yatırımla yaklaşık 3000 kişiye istihdam olanağı sağladıklarını ifade ederek, yeni yatırımlarla bu sayıyı daha da yükseltmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi anlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde belirlenen 2023 ve sonrası için belirlenen hedefler doğrultusunda, sanayi, teknoloji ve savunma başta olmak üzere gelişmelerin temin edilmesinde ve her talep edildiğinde Şanlıurfa'nın kalkınma ve gelişmesi için desteğini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın tarımsal potansiyeli, tarihi ve kültürel değerleri ile genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken Vali Erin, son yirmi yılda Şanlıurfa'da büyük bir değişim dönüşüm yaşandığını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa'nın son zamanlarda gördüğü destekle sadece tarım şehri olmaktan çıkıp, tarımsal sanayisini geliştiren, kültürel ve tarihi varlıklarını yeniden değerlendirmek suretiyle bölgeye ve ülkeye katkı sunmaya aday başta gelen iller arasında olduğunu dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların gerçekleştirdiği stratejik dokunuşların, şehrin kalkınma ve gelişmesinde çok büyük bir önemi olduğunu kaydeden Vali Erin, son beş yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımın bedelinin yarım milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da hayata geçirilen ayakkabıcılık sanayi bölgesinin model olacak bir proje olduğunu belirten Vali Erin, işsizliğin yaygın olduğu bölgede yılsonuna kadar 3 bine ulaşacak istihdamın son derece değerli olduğunu ifade ederek, projenin ikinci etabının temelini atmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Şanlıurfa'da Gıda İhtisas OSB'nin hayata geçirildiğini ve altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Vali Erin, "Bugün Türkiye'nin onuncu büyük OSB'sine sahibiz. 2000'li yıllarda 300 hektarlık alanda faaliyet gösteren OSB'den bugün 2000 hektardan fazla alanda faaliyet gösteren ve yatırımcıya yer tahsis etmede zorlanan bir durumdayız. Bunun için Rabbime şükrediyor, Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. " dedi. Cevheri Yatırımlar İçin Destek İstedi

Şanlıurfa'da hayata geçirilen yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi vererek Türkiye'nin en büyüklerinden olacak Şanlıurfa Besi OSB'nin tamamlanması ve diğer projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın desteklerini istedi.

Şanlıurfa Valiliği ile yabancı yatırımcılar arasında üç yıldır devam eden Atatürk Baraj Gölü yakınında 1000 megawatlık bir güneş enerjisi tesisi kurma girişiminin sonuçlandığını ve finansmanının Alman - Çin ortaklığıyla sağlandığını kaydeden Cevheri, açılışı yapılan ve temeli atılacak olan tesislerin Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi. Açanal, OSB'lere Destek İçin Söz İstedi

Şanlıurfa'nın feraset sahibi bir şehir olduğunu, her vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kendilerinin yanında durduğunu ifade eden Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yatırımlarda desteğinin devam etmesini dileyerek, söz vermesin istedi. Açanal, "Özellikle OSB'ler ve Besi OSB'nin eksiklerinin giderilmesi için desteklerinizi esirgemeyeceğinizi umuyorum. " dedi. Beyazgül: İşsizlik Sorununu Çözecek Olan Bizleriz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve şehrin potansiyelleri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de en önemli sıkıntılarının istihdam konusunda gelen talepler olduğunu belirterek, "En önemli sıkıntımız istihdam. İşsiz kalan bir kimse belediyemizin veya valiliğimizin kapısını çalıyor, çocuğuma iş istiyorum diyor. Bunların sorununu çözecek olan da bizleriz. Türkiye'nin ikinci büyük genç nüfusuna sahibiz. Böyle olmakla birlikte imkanımız da çok. Güneşimiz var, tarımımız var, sanayimiz var ancak tarıma dayalı sanayiyi kuramıyoruz. Sayın bakanımız ile görüştüğümüzde, belediyemiz öncülüğünde sanayide fabrikalar kurabileceğimizi gördük. Kalkınma Ajansımızla görüştük ve sizin kapınızı çaldık. Sağolun size geldiğimizde, belediye nedir fabrika nedir demediniz. Hemen destek sağladınız. Altı fabrikamızın temelini bugün sizin sayenizde atıyoruz. " diyerek, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti. Maral: Yerelden Ulusala, Ulusaldan Küresele Yaklaşımını Yerine Getiriyoruz

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral da, ajansın bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Ajanslarının sloganı olan yerelden ulusala, ulusaldan küresele yaklaşımını tam olarak yerine getirdiklerini kaydeden Maral, "Bugün, Sayın Bakanımızın destek ve himayelerinde hızlı şekilde hayata geçen, isdihdam sağlayan ve girişimcilik ekosistemini sağlayan önemli projelerin açılışına şahitlik ediyoruz. Ajans olarak bu projelerin hazırlık ve uygulama aşamasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımıza tüm projelerdeki destekleri için ajans ekibimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. " dedi. Büyükekşi: Biz Öncü Olduk

Yaptıkları yatırımla Şanlıurfa'da ayakkabıcılık sektörün gelişmesinde öncü olduklarını belirden Flo Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi de, bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesi adına Şanlıurfa'ya yatırım yapmayı önemsediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Şanlıurfa'ya emek yoğun yatırım yapılması yönünde tavsiye aldıklarını dile getirdi.

Kendi imkanları ile yaptıkları fabrikanın üretime girmesinin ardından dernek bünyesindeki üreticileri Şanlıurfa'ya davet ettiklerini ve onları da bu sayede yatırım yapmaya teşvik ettiklerini hatırlatan Büyükekşi, "Bakın biz İstanbul'dan sadece 15 kişi getirdik, şu an 1500 kişi istihdam ediyoruz. Oluyor mu oluyor. O zaman insanlar buraya yatırım için ikna oldular ve ayakkabı kümelenmesi konusunda hedefimiz şuydu. Toplam 26 tesis bittiğinde, 10 bin kişilik istihdam yaratmak ve bu kümelenmenin de diğer sektörlere örnek olmasıydı. " dedi. Eyyübiye STEM Merkezi ve Teknokent'te Açılış

Yapılan konuşmaların ardından butonlara basarak fabrikaların açılış ve temel atma törenini gerçekleştiren Bakan Varank, Türkiye'nin uzay teknolojileri hamlesinin odak noktası olarak Şanlıurfa'yı seçtiklerini ve bu amaçla Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilen monolitin, şehrin uygun bir yerinde anıt olarak sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Açılışın ardından fabrikaları gezen Bakan Varank ve beraberindekiler, çalışanlarla sohbet ederek üretilen ayakkabıları incelediler.

Bakan Varank ve beraberindekiler, buradaki törenin ardından Eyyübiye Stem Merkezi ile Şanlıurfa Teknokent'te hayata geçirilen yatırımların açılış törenlerine katıldılar. (236)

Kaynak: Habermetre