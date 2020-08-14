Şanlıurfa'da validen hastanede tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi
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Şanlıurfa'da validen hastanede tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi

Şanlıurfa'da validen hastanede tebdili kıyafetle koronavirüs denetimiŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki koronavirüs tedbirlerini denetledi.

14.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:25

Şanlıurfa'da validen hastanede tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki koronavirüs tedbirlerini denetledi. Şapka ve gözlük takarak sıradan vatandaş gibi hastaneleri dolaşan Vali Erin, eksiklikleri yerinde tespit etti.

Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi. Tanınmamak için gözlük ve şapka takan Erin'i denetim esnasında hiçbir vatandaş ve memur tanımadı. Hastanelerde hasta gibi dolaşan Erin, pandemi acil servisinde oturarak çalışanları ve işleyişi takip etti. Erin'in, tespit ettiği eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileterek giderilmesi noktasında talimat vereceği öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)

Şanlıurfa'da validen hastanede tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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