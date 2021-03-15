Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu
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Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu

15.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:50

Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da yol kenarında vücudunun tamamı yanmış kadın cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yol kenarında vücudunun tamamı yanmış kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cesedi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin yabancı uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu
Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu
Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu
Şanlıurfa'da vahşet: Yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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