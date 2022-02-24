Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıldar Mahallesinde M.Ö. isimli şahsın evinde uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, 1 adet uzun namlulu silah, bu silaha ait çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö., F.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title