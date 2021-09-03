Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanan Filistin uyruklu kız yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanan Filistin uyruklu kız yaşamını yitirdi.

Şıhmaksut Mahallesi'ndeki 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin vücudunda yanıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince evdeki müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılan Amara D, kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Amara D'nin babası M.D. ve kız kardeşi L.D'nin (12) ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D. ve L.D. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba M.D, tutuklandı, L.D. ise koruma altına alındı.

Öte yandan, olayın yaşandığı evin yakınlarında oturan Y.K, gazetecilere, baba ve 2 kızının yalnız yaşadığını, inşaatta çalışan baba M.D'nin işe giderken kapıyı çocukların üzerine kilitlediğini söyledi.

Olay günü Amara D'nin evde tek olduğunu ve yüksek müzik sesinin geldiğini belirten Y.K, yardım sesleri üzerine kapıyı çekiç yardımıyla kırarak içeriye girdiklerini anlattı.

Y.K, Amara D'nin, önce sopayla dövüldüğünü sonra yakıldığını söylediğini öne sürerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiklerini kaydetti.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de eve gelerek inceleme yaptı.

Ayrıca evin banyosunda çok miktarda saç ve oyuncak bebeklerin bulunması da dikkati çekti.

Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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