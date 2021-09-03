Üzerine dökülen tinerin alev aldığı genç kız öldü
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Üzerine dökülen tinerin alev aldığı genç kız öldü

Üzerine dökülen tinerin alev aldığı genç kız öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan baba ve amcanın ilk ifadelerinde olayın nasıl olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 13 yaşındaki Amara D.'nin üzerine dökülen tiner alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan baba ve amca emniyete götürüldü. Şahısların ilk ifadelerinde olayın nasıl olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)

Üzerine dökülen tinerin alev aldığı genç kız öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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