Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Akçakale ilçesi Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Nurcan Ataman'ın (3) üzerine henüz bilinmeyen nedenle televizyon düştü.
Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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