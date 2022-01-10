Şanlıurfa'da üzerine benzin dökerek kendisini yakan kadın kurtarılamadı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 34 gün önce üzerine benzin dökerek kendisini yakan kadın, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yabancı uyruklu Yasmin Aziz (34), Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi Aziz, kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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