Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Şanlıurfa'da kamu personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele eğitimi başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin'in talimatıyla il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen Şanlıurfa İli Uyuşturucu Bağımlılığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi'nde elde edilen bilgiler doğrultusunda 200 kamu personeline Uyuşturucu ile Mücadele Eğitici Eğitimi verilmesine karar verildi.

Bu kapsamda GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda, üniversitelerdeki akademisyenler, öğretim görevlileri ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından kamu personeline Türkiye ve dünyada uyuşturucu bağımlığı, bağımlılıktan korunma stratejileri, tütün, alkol ve ilaç bağımlığı ile korunma yollara gibi bir çok konuda eğitimler vermeye başlandı.

25 kişiden oluşan 8 grup halinde verilen eğitim, 20 gün sürecek.

Kaynak: AA