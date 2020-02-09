Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

09.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:30
Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir AVM'de stant kurarak, vatandaşlara uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda bilgi verip, broşür dağıttı.

Kurulan stantta, ekiplerin kullandığı motosikletlerin yanı sıra dedektör köpek "Kyra" da yer aldı. Standı ziyaret eden vatandaşlar dedektör köpekle yakından ilgilenerek onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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