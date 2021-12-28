Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2021 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 163 zanlı hakkında hüküm verildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 223 şüpheli gözaltına alındı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması yapılan 147 sanığın 101'i hakkında tutuklu yargılama sonucunda mahkumiyet kararı verilirken, 46 sanığın ise tutuklu olarak yargılaması sürüyor. Aynı mahkeme tarafından hakkında mahkumiyet kararı verilen 101 sanık toplamda 809 yıla mahkum edilirken 1 milyon 938 bin 680 lira adli para cezasıyla cezalandırmalarına karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmalarda ise yargılanan 76 sanığın 62'si hakkında tutukluma kararı verilirken, 14 sanığın yargılaması ise devam ediyor. Hakkında mahkumiyet kararı verilen 62 sanığa 572 yıl ceza verildi. Sanıklar hakkında 1 milyon 154 bin 740 lira adli para cezası uygulandı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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