Şanlıurfa'da Uyuşturucuyla İlgili Suçlardan 3 Bin 411 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'da gazetecilerle buluşan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, son bir yıl içerisinde yürütülen mücadele kapsamında uyuşturucuyla ilgili suçlardan 3 bin 411 kişinin yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldığını söyledi.



İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Polisevi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya katıldı. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, son dönemlerde yapılan operasyonlarda 3 bin 411 uyuşturucu satıcısının yakalandığını söyledi. Tipioğlu, "Sokak satıcısı dediğimiz torbacılara yönelik ciddi bir mücadele içerisine girilmiş, bu mücadeleler neticesinde toplam 3 bin 411 kişiye uyuşturucu içmekten, satmaktan ve uyuşturucu ticareti yapmaktan adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 716'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biz bunun yeterli olmadığını, farkındalık oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Aile içi iletişimin önemine değindi



Tipioğlu, çocukların kötü alışkanlıklar kazanmaması ve suça yönelmemesi için aile içinde iletişimin önemine de değinerek, "Özellikle anne ve babaların bu işe müdahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni doğan çocuğumuzun ağladığında bir problemi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuşamayan bebeklerin bir şekilde iletişim kurarak sorununu çözüyoruz. Ancak 15, 16 ve 17 yaşındaki ergen olan evlatlarımızla iletişim kuramıyoruz. Evlatlarımızın sokağa çıktığında ben dahil bütün ebeveynlerin kimlerle arkadaşlık ettiklerini, nerelere gittiklerini bilmesi gerekiyor. Yine biz biliyoruz ki bütün iyi alışkanlıklar da, kötü alışkanlıklar da arkadaşla başlar. Ebeveynler çocuklarında ruhsal ve fiziksel bir değişim fark ettiklerinde daha bağımlı olmadan bizlere bildirseler bu işin çözüm noktasında ciddi alternatiflerimiz mevcut olur. Önümüzdeki süreçte okul aile birlikleriyle, ebeveynlerle bir araya gelerek seminerler vererek bir farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olacağız"şeklinde konuştu.



Tipioğlu, Şanlıurfa'nın yakalanan 4 ton 500 bin kilogram esrar ile en fazla esrar yakalanan ikinci il olduğunu, 420 kilogram eroin ile de en fazla eroin yakalanan ilk 4 ilin arasında yer aldığını da sözlerine ekledi. Tipioğlu, kentte tefecilere yönelik 42 operasyonun düzenlendiğini, onlarca kişinin gözaltına alınarak, 25 kişinin tutuklanarak, cezaevine gönderildiğini de kaydetti.



Gazetecilerin sorularına da cevap veren Tipioğlu, kentteki terörle mücadelenin de başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. - ŞANLIURFA