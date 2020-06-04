Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 kilo 150 gram esrar maddesi, 1 adet uzun namlulu silah ile 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
04.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:04

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 kilo 150 gram esrar maddesi, 1 adet uzun namlulu silah ile 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, bu silaha ait 1 adet şarjör ile 20 adet mermi, 5 kilo 150 gram esrar maddesi, 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 106 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi jandarma karakoluna götürüldü. Her 3 olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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