Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılığa 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 115 kilo 500 gram esrar ile gümrük kaçağı 43 bin 200 paket sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında Diyarbakır'dan Gaziantep'e giden plakası açıklanmayan kamyoneti durdurup arama yaptı. Aramada kamyonetin kasasında 115 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'den Gaziantep'e giden olan bir tankerin deposunda yapılan aramada ise 43 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.