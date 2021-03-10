Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı

10.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:57
Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de görev aldığı operasyonda yapılan aramalarda 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.


Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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