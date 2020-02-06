Şanlıurfa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

06.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:10
Şanlıurfa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada, 869 uyuşturucu hap, 42 gram esrar ile 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şanlıurfa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
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