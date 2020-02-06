Şanlıurfa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada, 869 uyuşturucu hap, 42 gram esrar ile 35 gram metamfetamin ele geçirildi.