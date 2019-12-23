Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı ve hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı

23.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:20

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde uyuşturucu sattıkları ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki 2 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonda H.E. ile C.K'yi hırsızlık yaptığı ve uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: AA