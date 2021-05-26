Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de görev aldığı operasyonda; 10 kilo 800 gram eroin, 1 kilo 950 gram metamfetamin, 100 gram esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Uyuşturuculara ve tüfeğe el koyan polis, 26 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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