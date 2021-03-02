Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 6 gözaltı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 6 gözaltı

02.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:10
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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