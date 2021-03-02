Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 6 gözaltı
02.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:10
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın