Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 12 kilo 700 gram esrar, 528 uyuşturucu hap,1 hassas terazi ve 2 bin 745 lira geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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