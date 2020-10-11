Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

11.10.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:34
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 258 kilo 500 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da 258 kilo 500 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haliliye ve Siverek ilçelerinde, önceki gün bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 258 kilo 500 gram eroin ve 2 bin 315 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Melania Trump Vladimir Putin Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Özgü Namal Yekta Kopan
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Caner Erkin Roland Garros Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Belen Rusya Bakan Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:35:35. #1.14#
title