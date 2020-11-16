Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

16.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:56
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda, bazı adreslerde yapılan aramalarda 100 gram eroin, 100 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

İlgili Haberler

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı
Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Cansu Dere Şafak Sezer
Spor Caner Erkin Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Daha Fazla Yangın Vaniköy Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 09:58:50. #1.15#
title