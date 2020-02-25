Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.

25.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:20
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

'nın ilçesinde bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, gençlere uyuşturucu hapları özendirdiği ve ticaretini yaptığı belirlenen C.G'nin evine operasyon düzenlendi.

Özel eğitimli köpekle yapılan aramada, evin damında plastik kasalara gizlenmiş bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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