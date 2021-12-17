Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattıkları belirlenen M.D. ve B.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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