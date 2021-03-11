Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı adliyeye sevk edildi
11.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:37
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalar kapsamında, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın