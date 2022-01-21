Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 55 kilo 115 gram esrar, 11 hap, 310 gram metamfetamin, bir tabanca ve 1160 lira para ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel, Haber

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