Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

24.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:52
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 5 kilo 200 gram esrar, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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