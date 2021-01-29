Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
29.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:44
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 10 kilo 823 gram kubar esrar, 3,62 gram toz esrar, 8,56 gram bonzai ve 1,35 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen V.C, T.T, M.A, M.S, M.T. ve F.T. tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı