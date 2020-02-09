Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Haber

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

09.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:04
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler