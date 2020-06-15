Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
15.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:22

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Sur Caddesi yanındaki boş arazide gördükleri 35 DAJ 28 plakalı araç ve içerisindeki N.Y, M.V, M.Y, İ.Y. ve H.A'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, çevrede yaptığı detaylı aramada şüpheliler tarafından atıldığı belirlenen poşete sarılı 74,4 gram eroin ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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