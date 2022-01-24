Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik uygulama sırasında durdurdukları D.Y'nin üzerini aradı.
Üzerinde 75 gram esrar bulunan şüphelinin ifadesi doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, zulalanmış halde 2 kilo 730 gram esrar ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan adresteki B.Ş ile D.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri