Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik uygulama sırasında durdurdukları D.Y'nin üzerini aradı.

Üzerinde 75 gram esrar bulunan şüphelinin ifadesi doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, zulalanmış halde 2 kilo 730 gram esrar ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan adresteki B.Ş ile D.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title