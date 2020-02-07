Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda belirlenen 2 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.