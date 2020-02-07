Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

07.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:08
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda belirlenen 2 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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